Товарооборот России и Индии планируют увеличить до $100 млрд

Для достижения цели будут развивать логистику, технологии и систему прямых расчетов, 96% которых уже ведется в национальных валютах

Россия и Индия продолжают совершенствовать систему прямых взаиморасчетов между странами. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что на сегодняшний день 96% расчетов уже ведется в национальных валютах, пишет ТАСС.

Выступая на праздновании Дня республики, организованном индийским посольством в Москве, Руденко отметил, что лидеры двух стран подтвердили задачу к 2030 году достичь товарооборота на уровне 100 миллиардов долларов.

— Для этого будет углубляться логистическая, технологическая и инвестиционная кооперация, включая развитие международного транспортного коридора Север — Юг и Северного морского пути, а также совершенствование системы прямых взаиморасчетов, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ариана Ранцева