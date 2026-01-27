К 2028 году бюджет Татарстана пополнится на 300 млрд рублей из федеральной казны

Согласно закону о бюджете Татарстана на 3 года, ожидается существенное поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и федеральных фондов

Фото: Роман Хасаев

Согласно закону о бюджете Татарстана на 2026—2028 годы, ожидается существенное поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и федеральных фондов, сообщает Минфин РТ.

В 2026 году планируется поступление 92,9 миллиарда рублей. Основную часть составят субсидии — 79,9 миллиарда рублей. Также предусмотрены субвенции в размере 9,1 миллиарда рублей и иные межбюджетные трансферты — 3,9 миллиарда рублей. Поступления из федеральных фондов составят 5 миллионов рублей.

На 2027 год прогнозируется увеличение объема трансфертов до 95 миллиардов рублей. Структура поступлений сохранится: субсидии составят 81,8 миллиарда рублей, субвенции — 9,2 миллиарда рублей, иные межбюджетные трансферты — 4 миллиарда рублей.

К 2028 году ожидается значительный рост до 103,5 миллиарда рублей. Планируется увеличение субсидий до 90 миллиардов рублей, субвенций — до 9,6 миллиарда рублей. Объем иных межбюджетных трансфертов сохранится на уровне 3,9 миллиарда рублей.

В прошлом году для 76 регионов одобрили списание свыше 1 трлн рублей кредитных средств.

Наталья Жирнова