Серебро на Comex установило новый ценовой рекорд

Стоимость мартовского фьючерса 2026 года превышала $115 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум, превысив отметку $115 за тройскую унцию, пишет ТАСС.

По состоянию на 20:16 мск цена драгметалла увеличивалась на 13,62%, ее величина достигала $115,13 за тройскую унцию.

К 20:26 мск рост замедлился: стоимость серебра составила $114,8 за тройскую унцию, что соответствует увеличению на 13,38%.

Ранее «Реальное время» писало, что цены на золото и серебро обновили рекорды на фоне заявлений Трампа.

Ариана Ранцева