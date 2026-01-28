Средний срок потребительских кредитов в Татарстане увеличился почти на полгода

Относительно июля 2025 года рост произошел на 5 месяцев и сейчас в среднем этот период составляет 2,5 года

Фото: Максим Платонов

Средний срок потребительских кредитов в Татарстане увеличился почти на полгода, сообщает ТАСС. Относительно июля 2025 года рост произошел на 5 месяцев и сейчас в среднем этот период составляет 2,5 года.

Летом прошлого года этот срок составлял 24,1 месяца, что было на 21,8% меньше по сравнению с маем 2024 года.

Лидером по длительности кредитов стал Санкт-Петербург (2,58 года), за ним следуют Краснодарский край (2,57 года) и Новосибирская область (2,52 года).

В общероссийском масштабе средний срок потребительского кредита увеличился на 32,6% и составил 2,4 года против 1,8 года годом ранее. При этом месячная динамика показала рост на 0,9% по сравнению с ноябрем 2025 года. Эксперты отмечают, что увеличение сроков кредитования — это стратегия банков по снижению долговой нагрузки заемщиков. Такая политика проводится в соответствии с ужесточением требований к оценке кредитоспособности клиентов.

Наталья Жирнова