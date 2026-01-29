Золото взлетело выше стоимости в $5,4 тыс. за тройскую унцию

Всего сутки назад стоимость драгметалла впервые в истории преодолела отметку в $5,2 тысячи за тройскую унцию

Фото: Динар Фатыхов

Биржевая стоимость золота установила новый рекорд, преодолев психологически важную отметку в $5,4 тысячи за тройскую унцию. По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, которые приводит РИА «Новости», на момент 01:12 по московскому времени цена составила $5411.

Всего сутки назад стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в $5,2 тысячи за тройскую унцию.

Эксперты рынка обращают внимание на сохраняющиеся факторы, влияющие на рост цен. По мнению специалиста по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, текущая геополитическая ситуация, санкционное давление и процессы торговой деглобализации могут способствовать дальнейшему удорожанию металла. При сохранении существующих тенденций стоимость золота способна достичь отметки в $10 тысяч в перспективе трех-четырех лет.



Наталья Жирнова