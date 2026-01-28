Инфляция в России за неделю составила 0,19%

С начала января потребительские цены выросли на 1,91%, а в годовом выражении — на 6,43%

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, инфляция в России за период с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19%, тогда как на предыдущей неделе, с 13 по 19 января, показатель был 0,45%. С начала января потребительские цены выросли на 1,91%, а в годовом выражении инфляция достигла 6,43%, пишет ТАСС.

На прошедшей неделе больше всего подорожали огурцы (+4,6%), водка (+1,6%) и говядина (+1%). Средний рост цен на плодоовощную продукцию составил 2%. Одновременно снизились цены на свинину (-0,4%), куриное мясо и сливочное масло (-0,3%), полукопченые колбасы и подсолнечное масло (-0,2%).

Цены на непродовольственные товары первой необходимости выросли: туалетная бумага (+0,7%), зубные пасты (+0,6%), туалетное мыло (+0,5%), пеленки для новорожденных и стиральные порошки (+0,2%). Снизились цены на смартфоны (-0,6%) и электропылесосы (-0,7%).

Тарифы на жилье и коммунальные услуги также показали рост: плата за жилье в государственных и муниципальных домах +1,1%, горячее водоснабжение +0,2%, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление +0,1%. Стоимость проживания в хостелах и гостиницах различных категорий выросла на 0,1—0,8%, а цены на отдых в ОАЭ и на Черноморском побережье России снизились на 4,3 и 3,3% соответственно.

Ариана Ранцева