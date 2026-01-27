Мишустин провел сессию по развитию интеллектуальной собственности

Обсуждались меры поддержки изобретателей и задачи по увеличению роли интеллектуальной собственности в экономике до 2036 года

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную развитию сферы интеллектуальной собственности на период до 2036 года. Участники обсудили меры, направленные на ускорение внедрения разработок и изобретений в реальный сектор экономики и их превращение в конкурентоспособные товары и услуги. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства России.

В ходе сессии было отмечено, что для изобретателей и компаний действует ряд мер поддержки. В частности, упрощены процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность: подача заявок возможна в электронном виде, а средний срок их рассмотрения сокращен до четырех месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для организаций, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предусмотрены налоговые льготы — расходы на НИОКР могут учитываться в двойном размере. Высвобожденные средства компании могут направлять на приобретение оборудования, материалов и повышение квалификации сотрудников.

Кроме того, субъекты малого предпринимательства получили возможность привлекать кредиты под залог интеллектуальной собственности. В ряде регионов также введен режим «патентной коробки», который позволяет снизить либо обнулить региональный налог на прибыль от использования объектов интеллектуальной собственности.

По итогам прошлого года почти на треть увеличилось количество заявок на изобретения, поданных индивидуальными предпринимателями. Число регистраций товарных знаков выросло на четверть, преимущественно за счет российских компаний и региональных брендов.

Отдельное внимание было уделено целям и задачам на среднесрочную перспективу. Президентом поставлена задача в течение ближайших пяти лет увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60%, что предполагает рост доли интеллектуальной собственности в структуре инвестиций. Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки предпринимателей, вовлекающих изобретения в хозяйственный оборот, а также расширения взаимодействия между образованием, наукой и бизнесом для снижения зависимости от иностранных поставщиков и усиления опоры на отечественные решения.

Ранее Мишустин сообщал, что Россия значительно расширила экспорт кондитерской, мясной и молочной продукции собственного производства.

Ариана Ранцева