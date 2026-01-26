Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи

Россия получила урожай 7,6 млн тонн, самообеспеченность овощами достигла 89,6%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Минсельхоза, отпускные цены на российские огурцы снизились на 5,7% по сравнению с прошлым годом и составили 143,3 рубля за килограмм. Стоимость томатов упала на 17%, до 144,3 рубля за килограмм. В рознице, по информации Росстата, цены на томаты снизились на 2,1%, а огурцы остались на уровне прошлого года, пишет РИА «Новости».

В 2025 году в России был получен высокий урожай овощей — около 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта. Уровень самообеспеченности овощами достиг 89,6%. Развитию производства способствуют теплицы: в стране функционируют более 340 хозяйств общей площадью около 3,3 тысячи гектаров. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

До 2027 года планируется реализовать более 30 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 157 тысяч тонн продукции в год.

Для стимулирования инвестиций Минсельхоз намерен возобновить льготное кредитование строительства теплиц. Также предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В 2026 году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.

Ариана Ранцева