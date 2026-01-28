Новости экономики

Более 20 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

13:47, 28.01.2026

Как отметила руководитель Центробанка, это яркий пример успешной интеграции финансового сектора с государственными цифровыми сервисами

Фото: Динар Фатыхов

По данным главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, с момента введения функции для самозапрета на кредиты ею воспользовался 21 миллион граждан страны. Об этом она заявила на всероссийском форуме МФЦ.

Как отметила руководитель Центробанка, это яркий пример успешной интеграции финансового сектора с государственными цифровыми сервисами.

Законодательный механизм самозапрета на заключение договоров потребительских кредитов начал действовать с 1 марта 2025 года. Недавно Госдума обсуждала самозапрет на платежи в компьютерных играх.

Наталья Жирнова

