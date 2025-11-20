Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна

Файлы будут обнародованы в течение 30 дней после подписания документа

Президент США Дональд Трамп подписал закон, обязывающий опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы будут обнародованы в течение 30 дней после подписания документа. Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social.

В своей публикации президент Трамп указал, что Эпштейн был приверженцем Демократической партии США.

— По моему указанию Министерство юстиции уже передало Конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов. Не забывайте — администрация Байдена не открыла ни одного файла или страницы, связанной с демократом Эпштейном, и даже никогда о нем не говорила,— написал он.

Законопроект о публикации материалов ранее, 18 ноября, был одобрен Палатой представителей, а затем получил заочное одобрение в Сенате по ускоренной процедуре.

Ранее Трамп выступал против рассекречивания материалов дела и критиковал однопартийцев за требования обнародовать документы. Агентство Reuters отмечало, что это негативно повлияло на его рейтинг одобрения.

Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году он вновь был арестован по обвинениям в торговле людьми и организации секс-торговли, однако покончил с собой в тюрьме до вынесения приговора.

Рената Валеева