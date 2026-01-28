Школы Нижнекамска перешли на усиленный режим охраны после случая в лицее №37

Сейчас особое внимание уделяется организации пропускного режима в учебных заведениях

Фото: Максим Платонов

Образовательные учреждения Нижнекамска перешли на усиленный режим безопасности после случая в лицее №37, где ученик пронес нож в учебное заведение и ранил себя и техработницу. Сейчас особое внимание уделяется организации пропускного режима в учебных заведениях, сообщает пресс-секретарь главы Нижнекамского района Яна Комарова-Енькова.

Для примера пресс-секретарь показала двухэтапную систему контроля в школе «Адымнар». На первом этапе проверка осуществляется на уличном контрольно-пропускном пункте, где проводится досмотр с помощью ручного металлодетектора. Учащиеся временно берут в руки свои телефоны и ключи для ускорения процесса.

Второй этап проверки проходит непосредственно на входе в здание школы. Здесь установлены стационарные металлодетекторы. При срабатывании сигнала сотрудники частного охранного предприятия проводят дополнительный осмотр.

В Менделеевском районе на фоне инцидента в лицее №37 также усилят меры безопасности в школах. Об этом заявил глава муниципалитета Роберт Искандаров на внеочередном расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Наталья Жирнова