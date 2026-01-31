Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов
Будет снег, местами сильный, в отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем температура составит от -5 до -10 градусов, в северных и западных районах до -15 градусов. На дорогах снежные заносы, гололедица.
