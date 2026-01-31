От специй до русского языка: специалисты рассказали об адаптации индийский мигрантов в Татарстане

Основные препятствия для интегрирования индийцев — особенности питания и языковой барьер

Фото: Екатерина Петрова

Комапнии, привлекающие индийских специалистов в Татарстан, сталкиваются с трудностями их адаптации к местным условиям. Об этом отметил на пресс-бранче глава Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин



Основные препятствия — особенности питания и климатические условия. Индийские работники придерживаются вегетарианской диеты и требуют специальных условий питания, однако, по словам директора направления «Индустриальный аутсорсинг» в группе компаний ANCOR Наталья Колесников, компании успешно решают этот вопрос, помогая с приобретением необходимых продуктов.

Несмотря на культурные различия, работодатели (например, ОЭЗ «Алабуга») отмечают высокие профессиональные качества индийских сотрудников: дисциплину, обучаемость и профессионализм. Для преодоления языкового барьера внедряются курсы русского языка, а схожесть грамматической структуры русского языка с санскритом, о которой заявил генконсул Индии в Казани Джейсундхар Д., помогает специалистам быстрее осваивать язык.

Подробнее о том, зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова