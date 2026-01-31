Билеты на юбилейный концерт Лепса стоят почти 1 млн рублей

Практически все места выкуплены за 1,5 года до выступления

Стоимость билетов на юбилейный концерт певца Григория Лепса варьируются от 2 тыс. до 900 тыс. рублей. Речь идет о мероприятии в московских «Лужниках», которое состоится 16 июля 2027 года в честь 65-летия артиста, пишет РИА «Новости».

По данным издания, свободные места остались только в ложе (для 18 персон). Чтобы выкупить такую ложу, зрителям придется заплатить почти миллион, а именно — 900 тыс. рублей, говорится в материале.

Самые дешевые билеты стоят 2 тыс. рублей (на танцпол). Также есть варианты за 3-4 тыс. рублей (проход в фан-зону), 1,5-4,5 тыс. рублей (места на дальних трибунах в зависимости от расположения). Места на трибунах поближе обойдутся в 4,5-12 тыс. рублей, а билет в VIP-зону — 13 тыс. рублей.

Ранее предприниматель Андрей Матус заявил, что певица Алла Пугачёва совершила публичное самоубийство себя как человека».

Никита Егоров