В Казани помогли 5,1 тыс. маломобильных пассажиров на вокзалах ГЖД в 2025-м

В декабре 2025-го новые залы ожидания для пассажиров с ОВЗ открыли на вокзалах в трех городах

Фото: Мария Зверева

В Казани специализированную помощь на вокзалах ГЖД в 2025 году получили около 3,3 тыс. маломобильных пассажиров. Заявки принимали в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

— Наибольшее их количество поступило от гостей вокзалов Нижний Новгород (6,8 тыс.), Киров (5,2 тыс.), Казань (3,3 тыс.), Ижевск (2,4 тыс.), Казань-Восстание (1,8 тыс.) и Владимир (1,2 тыс.). В общей сложности почти 30 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской магистрали в 2025 году, — говорится в сообщении пресс-службы казанского региона ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Отмечается, что сотрудники Центра бесплатно встречают пассажиров с ОВЗ, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по вокзалу и посадке в поезд. Также пассажиру дают кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а еще помогают с транспортировкой багажа.

Кроме того, в декабре 2025-го новые залы ожидания для пассажиров с ОВЗ открыли на вокзалах Кирова, Ижевска и Агрыза. Там есть кнопки вызова персонала, индукционное оборудование, диваны, табло. В залах предусмотрены места для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащих, глухих и слабовидящих в сопровождении собак-поводырей.

Помимо этого, обновили пандусы на вокзалах Чебоксар, Канаша, Красноуфимска и Сергача, оборудовали шуц-линиями вокзалы Дзержинска и Сергача.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточно без выходных дней. Подробности можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку нужно оставить минимум за сутки до момента оказания услуг.

Никита Егоров