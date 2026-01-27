Из Татарстана экспортирована первая партия рапсового масла в Китай

Партия в 181,6 тонны прошла 100 лабораторных испытаний перед отгрузкой

Фото: Реальное время

В Татарстане под контролем специалистов ФГБУ «ЦОК АПК» экспортирована в Китай первая в 2026 году партия рапсового масла, об этом сообщила пресс-служба МСХиП РТ.

20 января 2026 года в филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане была исследована партия нерафинированного рапсового масла объемом 181,6 тонны, предназначенная для экспортной отгрузки в Китай.

Специалисты лаборатории филиала провели необходимые испытания для выдачи сертификатов качества, безопасности и определения ГМО. Продукция проверялась на соответствие требованиям ГОСТ 31759-2012, технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 024/2011, контракту и требованиям страны-импортера.

Перед отгрузкой масло прошло исследования по более чем 100 показателям, включая содержание влаги, жирнокислотный состав, ГМО, микотоксины, пестициды, радионуклиды и тяжелые металлы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Образцы нерафинированного рапсового масла прошли все лабораторные испытания. Результаты подтвердили полное соответствие продукции требованиям Китая», — отметила руководитель органа инспекции филиала Светлана Белова.

По итогам 2025 года под контролем филиала в Татарстане было экспортировано более 12,9 тыс. тонн растительных масел, из которых более 99% поставлено в Китай. В частности, экспорт льняного масла достиг 1,08 тыс. тонн, что в 2,4 раза превышает показатель 2024 года (456 т), а подсолнечного масла — 0,4 тыс. тонн. Основная часть экспорта — более 11,4 тыс. тонн — пришлась на рапсовое масло, из которых 42 тонны были направлены в Узбекистан.

Ариана Ранцева