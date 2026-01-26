Минниханов встретился с главой инвестпалаты бизнеса Индии

Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Международной палаты инвестиций и бизнеса Индии Манпритом Сингхом Наги, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В ходе встречи Рустам Минниханов отметил, что отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Он сообщил, что с конца прошлого года в Казани начало работу Генеральное консульство Индии, а в Индии был назначен торгово-экономический представитель Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, товарооборот между Татарстаном и Индией в последние годы стабильно растет и по итогам 2024 года составил 370 млн долларов. При этом он подчеркнул, что текущий уровень взаимодействия пока слабо отражается на инвестиционном сотрудничестве: на сегодняшний день между Татарстаном и Индией отсутствуют совместные инвестиционные проекты.

Глава республики кратко рассказал о промышленном и экономическом потенциале Татарстана, а также подробно остановился на Международном деловом форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», который впервые прошел в республике в прошлом году.

Манприт Сингх Наги поблагодарил за встречу, сообщил, что принимал участие в первом форуме, и дал ему высокую оценку. По его словам, основная цель палаты — создание условий для установления деловых контактов между представителями бизнеса. По итогам встречи стороны договорились о необходимости обмена делегациями.

Ариана Ранцева