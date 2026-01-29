На трассе Казань — Оренбург восстановили движение транспорта
На двух автодорогах сохраняются ограничения для автобусов и грузовиков
По информации МЧС, на автодороге Казань — Оренбург восстановлено движение для автобусов и грузового транспорта. Ранее участок трассы от села Алексеевское до развязки около села Кульшарипова был перекрыт для проезда из-за метели.
Ограничения движения по-прежнему действуют на двух других важных маршрутах региона. На трассе Чистополь — Нижнекамск и платной магистрали Алексеевское — Альметьевск сохраняются ранее введенные ограничения для автобусов и грузовиков.
