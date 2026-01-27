Инфляционные ожидания россиян в январе сохранились на уровне 13,7%

Опрос «инФОМ» показал неизменность ожиданий населения в начале 2026 года

Инфляционные ожидания населения России в январе 2026 года остались на прежнем уровне и составили 13,7%. Такие данные следуют из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 12 по 21 января 2026 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2025 году инфляция составила 6,64%. Это выше, чем в целом по России (5,59%) и в ПФО (6,39%).

Ариана Ранцева