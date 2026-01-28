22 татарстанских госслужащих находятся в реестре уволенных за утрату доверия

Бывшие чиновники остаются в реестре уволенных в течение пяти лет. По истечении этого срока их исключают из списка, и они могут вернуться на госслужбу

Антикоррупционная служба Татарстана обнародовала данные о количестве чиновников, уволенных по причине утраты доверия. По информации заведующей отделом антикоррупционных проверок Управления раиса РТ Равии Шрша, в открытом реестре числится 22 государственных служащих.

В 2025 году восемь чиновников были уволены по результатам проведенных проверок. Управление ежегодно обрабатывает около 18 тысяч справок, при этом нарушения выявляются примерно в 3% случаев. В текущем году уже есть случай такого увольнения — главврач Республиканского онкодиспансера Татарстана Ильгиз Хидиятов. По информации «Реального времени», с выявленными нарушениями он не был согласен.

Бывшие чиновники остаются в реестре уволенных на протяжении пяти лет. По истечении этого срока их исключают из списка, и они теоретически могут вернуться на государственную службу.

По словам Равии Шрша, несмотря на отсутствие формального запрета, госорганы предпочитают не принимать на работу лиц, ранее уволенных за утрату доверия, заботясь о своем рейтинге и доверии граждан.



Наталья Жирнова