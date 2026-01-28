США направили военную армаду к берегам Ирана

Дональд Трамп, выступая перед жителями штата Айова, выразил надежду на достижение договоренности с Тегераном

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп сообщил о движении к Ирану крупной группировки американских военных кораблей. Выступая перед жителями штата Айова, глава государства выразил надежду на достижение договоренности с Тегераном.

— Кстати, прямо сейчас к Ирану прекрасно направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку, — сказал он во время трансляции выступления на телеканале ABC News.

Ранее издание Axios со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана, несмотря на то, что протесты в исламской республике в основном подавлены. По данным центрального командования ВС США, в зону ответственности в Индийском океане прибыл авианосец Abraham Lincoln. По информации New York Times, корабль находится в состоянии готовности к возможным военным действиям против Ирана в течение ближайших одного-двух дней.



Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности с критикой политики США в отношении Ирана. По его словам, американская сторона намеренно нагнетает напряженность и разжигает истерию вокруг исламской республики.



Наталья Жирнова