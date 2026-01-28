Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Основанием для приговора стало ее признание виновной в получении дорогостоящих подарков от религиозной организации «Церковь объединения»

Ким Гон Хи — супругу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы по делу о коррупции, сообщает «Интерфакс».

Основанием для приговора стало признание Ким Гон Хи виновной в получении дорогостоящих подарков от религиозной организации «Церковь объединения». При этом суд оправдал ее по другим обвинениям, связанным с манипуляциями акциями и нарушениями в сфере политического финансирования.

Изначально прокуратура требовала для обвиняемой 15 лет тюремного заключения. Ордер на арест бывшей первой леди был выдан в 2025 году по ряду обвинений, включая махинации с акциями и получение взяток.

Напомним, что политическая карьера Юн Сок Ёля завершилась в декабре 2024 года, когда он ввел в стране военное положение, что вызвало массовое недовольство граждан. Парламент оперативно проголосовал за отмену этого решения, после чего президент был вынужден подчиниться. Впоследствии законодательный орган инициировал процедуру импичмента главы государства.

В январе Юн Сок Ель получил пятилетний тюремный срок по ряду обвинений, включая попытки воспрепятствовать своему аресту в 2025 году.



Наталья Жирнова