РСЧС предупредила о сильном снеге и метели в Татарстане 28 января
На территории республики, в частности в Казани, ожидаются порывы ветра до 15–18 м/с и локально снежные заносы
Республиканская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане 28 января 2026 года.
Ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 15—18 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также сильный снег. На дорогах местами прогнозируются снежные заносы. Особое внимание рекомендуется проявлять водителям.
