Мошенники через онлайн-игры заставляют детей фотографировать российскую инфраструктуру

Схема обмана начинается с предложения получить редкий игровой артефакт

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Полиция выявила новую схему мошенничества в онлайн-играх, направленную на детей. Злоумышленники используют различные уловки для получения доступа к личным данным детей, сообщает ТАСС.

Схема обмана начинается с предложения получить редкий игровой артефакт. Для его получения мошенники просят детей сообщить код из SMS-сообщения. После получения этих данных первоначальное общение прекращается.

Второй этап мошенничества осуществляется под видом сотрудников полиции. Они сообщают о якобы существующей угрозе хищения денежных средств и предлагают выполнить ряд заданий для «спасения накоплений».

Среди заданий фигурирует требование фотографировать объекты российской инфраструктуры.

Ранее мошенники обманули двух подростков из Татарстана, украв у их родителей 39 млн рублей.

Наталья Жирнова