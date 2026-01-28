Мошенники через онлайн-игры заставляют детей фотографировать российскую инфраструктуру
Схема обмана начинается с предложения получить редкий игровой артефакт
Полиция выявила новую схему мошенничества в онлайн-играх, направленную на детей. Злоумышленники используют различные уловки для получения доступа к личным данным детей, сообщает ТАСС.
Схема обмана начинается с предложения получить редкий игровой артефакт. Для его получения мошенники просят детей сообщить код из SMS-сообщения. После получения этих данных первоначальное общение прекращается.
Второй этап мошенничества осуществляется под видом сотрудников полиции. Они сообщают о якобы существующей угрозе хищения денежных средств и предлагают выполнить ряд заданий для «спасения накоплений».
Среди заданий фигурирует требование фотографировать объекты российской инфраструктуры.
Ранее мошенники обманули двух подростков из Татарстана, украв у их родителей 39 млн рублей.
