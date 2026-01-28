Внеочередная сессия Казанской городской думы состоится 30 января
На повестке дня два основных вопроса
В пятницу, 30 января, в большом зале заседаний исполкома города пройдет внеочередная V сессия Казанской городской думы пятого созыва. Заседание начнется в 10:30. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
На повестке дня два основных вопроса:
- Внесение изменений в решение Казанской городской думы от 14 декабря 2016 года №8-12 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань»;
- Признание утратившим силу решения Казанской городской думы от 15 мая 2020 года №22-39.
Дополнительно в рамках сессии планируется рассмотрение вопросов раздела «Разное».
Ранее «Реальное время» рассказывало, что депутат Госдумы от Татарстана назвал главные проблемы турналога.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».