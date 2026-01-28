Аксаков: «Подорожание такси в непогоду не может быть бесконечным»

По мнению депутата, актуальность вопроса обусловлена тем, что услуги такси фактически превратились в товар массового потребления

Фото: Максим Платонов

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков выступил с инициативой по регулированию цен на услуги такси в периоды неблагоприятных погодных условий. «Подорожание такси в непогоду не может быть бесконечным», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Актуальность вопроса обусловлена тем, что услуги такси фактически превратились в товар массового потребления.

— Такси у нас уже фактически стало товаром народного потребления — многие даже отказываются от приобретения собственных автомобилей, поскольку услуги частных перевозок широко распространены и более удобны, — заявил Аксаков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Механизм регулирования может быть внедрен через систему агрегаторов такси. По мнению Аксакова, компании-агрегаторы, выдающие лицензии таксопаркам, должны контролировать ценовую политику своих партнеров. Предлагается ввести систему предварительного согласования максимальных наценок на услуги такси в периоды пикового спроса. При этом будут учитываться различные факторы: стоимость топлива, количество водителей на линии и погодные условия в конкретном регионе.

Агрегаторы смогут либо утверждать заявленные таксопарками максимальные наценки, либо требовать их корректировки, следя за тем, чтобы фактический рост цен не превышал установленные пределы.

Недавно средняя цена в России на такси впервые превысила 50 рублей за 1 км.

Наталья Жирнова