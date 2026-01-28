В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
Это первый случай за последние несколько дней
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.
Это первый случай за последние несколько дней в республике. Ранее режим вводили 25 января и он действовал менее часа.
Напомним, что в Казани ремонт ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА в декабре 2024 года обойдется в 495 млн рублей. Работы начнутся в этом году.
