Новости общества

12:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

08:39, 28.01.2026

Это первый случай за последние несколько дней

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.

Это первый случай за последние несколько дней в республике. Ранее режим вводили 25 января и он действовал менее часа.

Напомним, что в Казани ремонт ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА в декабре 2024 года обойдется в 495 млн рублей. Работы начнутся в этом году.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также