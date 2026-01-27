Новости общества

Иноагентам запретили заниматься просветительской деятельностью

20:45, 27.01.2026

Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России приняло постановление, запрещающее лицам, признанным иностранными агентами, заниматься просветительской деятельностью. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет «Интерфакс».

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Им вносятся изменения в Правила осуществления просветительской деятельности, утвержденные постановлением правительства от 1 июля 2022 года №1195.

Согласно документу, пункт 6 правил изложен в новой редакции, устанавливающей запрет на осуществление просветительской деятельности для лиц, включенных в реестр иностранных агентов.

Ранее «Реальное время» писало, что Минюст расширил список иноагентов новыми проектами и лицами.

Ариана Ранцева

