Сайт Shikimori.one заблокировали в России
Доступ к популярному ресурсу ограничен, причина блокировки пока не сообщается
Доступ к сайту Shikimori.one временно ограничен на территории России, пишет ТАСС.
Согласно данным Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам, сайт недоступен для пользователей из РФ.
На сайте реестра указано, что блокировка произошла 27 января 2026 года. Причины ограничения доступа пока не уточняются.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».