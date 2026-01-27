Новости общества

Сайт Shikimori.one заблокировали в России

20:01, 27.01.2026

Доступ к популярному ресурсу ограничен, причина блокировки пока не сообщается

Фото: Реальное время

Доступ к сайту Shikimori.one временно ограничен на территории России, пишет ТАСС.

Согласно данным Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам, сайт недоступен для пользователей из РФ.

На сайте реестра указано, что блокировка произошла 27 января 2026 года. Причины ограничения доступа пока не уточняются.

Ариана Ранцева

