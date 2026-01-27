На уборку улиц ночью выйдут 323 единицы спецтехники

Работы запланированы с 27 на 28 января и включают обработку от гололеда

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 27 на 28 января к уборке улично-дорожной сети города планируется привлечь 323 единицы специализированной техники. Об этом сообщили в комитете по внешнему благоустройству, пишет мэрия Казани.

В числе задействованных машин — 109 комбинированных дорожных машин и 58 тракторных щеток. Они выполнят первоочередные работы по противогололедной обработке и разметанию снега. Кроме того, на городские дороги выйдут 52 рабочих.

В комитете уточнили, что основные усилия будут направлены на очистку проезжей части и тротуаров от снежной массы, а также на обработку покрытий для предотвращения образования наледи.

Ариана Ранцева