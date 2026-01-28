Новости общества

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

S7 Airlines обязали изменить правила обслуживания пассажиров после случаев овербукинга

10:43, 28.01.2026

Авиакомпания не только бронировала больше мест, чем имелось на борту, но и произвольно отстраняла пассажиров от полетов

S7 Airlines обязали изменить правила обслуживания пассажиров после случаев овербукинга
Фото: Максим Платонов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура добилась через суд изменений в работе авиакомпании S7 Airlines. Авиаперевозчик нарушил права пассажиров, систематически превышая количество бронируемых мест на рейсы и в одностороннем порядке меняя условия договоров.

В ходе проверки выяснилось, что авиакомпания допускала систематические нарушения при организации перевозок. S7 Airlines не только бронировала больше мест, чем имелось на борту, но и произвольно отстраняла пассажиров от полетов.

Во внутренних документах авиакомпании содержались положения, устанавливающие дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров при снятии с рейсов. Транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать действия авиакомпании незаконными.

Ранее авиакомпания «Победа» по решению суда изменила правила провоза ручной клади. Такие изменения вступили в силу после того, как Щербинский суд Москвы признал нормы по ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными и обязал компанию их пересмотреть.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также