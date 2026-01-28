S7 Airlines обязали изменить правила обслуживания пассажиров после случаев овербукинга
Авиакомпания не только бронировала больше мест, чем имелось на борту, но и произвольно отстраняла пассажиров от полетов
Западно-Сибирская транспортная прокуратура добилась через суд изменений в работе авиакомпании S7 Airlines. Авиаперевозчик нарушил права пассажиров, систематически превышая количество бронируемых мест на рейсы и в одностороннем порядке меняя условия договоров.
В ходе проверки выяснилось, что авиакомпания допускала систематические нарушения при организации перевозок. S7 Airlines не только бронировала больше мест, чем имелось на борту, но и произвольно отстраняла пассажиров от полетов.
Во внутренних документах авиакомпании содержались положения, устанавливающие дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров при снятии с рейсов. Транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать действия авиакомпании незаконными.
Ранее авиакомпания «Победа» по решению суда изменила правила провоза ручной клади. Такие изменения вступили в силу после того, как Щербинский суд Москвы признал нормы по ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными и обязал компанию их пересмотреть.
