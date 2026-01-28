Казань, Челны и Нижнекамск в 2026 году получат ремонт дорог по нацпроекту

Помимо этого, планируется обновить 43 участка региональных дорог общей протяженностью 52,6 километра

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе будет приведено в нормативное состояние свыше 200 километров автомобильных дорог.

Главные работы развернутся в крупных городах. В Казани отремонтируют 19 дорожных участков общей длиной 14,5 километа. В Набережных Челнах обновят 4 дороги протяженностью 11,4 километра. В Нижнекамске приведут в порядок 3 дорожных объекта длиной 1,9 километра.

Помимо этого планируется обновить 43 участка региональных дорог общей протяженностью 52,6 километра. Кроме того, рабочие займутся ремонтом еще 83 объектов, включая мосты и путепроводы.

Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках нацпроекта внедрят современные технологии в крупнейших городах республики: в Казани и Набережных Челнах установят оборудование для автоматизированной системы управления дорожным движением.

Сообщается, что реализация проекта позволит достичь значительных показателей: доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 53,98%. При этом дороги крупнейших городских агломераций и региональные трассы, входящие в опорную сеть России, будут поддерживаться в нормативном состоянии на уровне 85%.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане на 2,4 млрд рублей благоустроят более 50 общественных пространств в 2026 году.

Наталья Жирнова