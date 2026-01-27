Татарстанские компании заключили экспортные контракты на Gulfood-2026
На выставке министр сельского хозяйства Марат Зяббаров принял участие в подписании соглашений с зарубежными партнерами
Татарстанские компании заключили ряд экспортных контрактов на международной выставке Gulfood-2026. На стенде республики участие в церемониях подписания соглашений принял министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, сообщили в телеграм-канале Минсельхоза Татарстана.
Контракты открывают новые рынки и возможности для продукции Татарстана. Соглашения подписаны между следующими компаниями:
- ТД «Эмиз» и Mada Saudi Trading and Development Company;
- «ВАМИН-Татарстан» и Au Viet Food Import-Export and Manufacture;
- «Эксито» и Shandong Shengsi Ruji International Trade Co;
- «Заготовитель» и Aya Beauty;
- «ВТК Акульчев» и FARJ AL BUHAIRAH GENERAL TRADING LLC.
Ранее «Реальное время» писало, что Россия сохранила первенство в экспорте пшеницы — 41 млн тонн проданного зерна.
