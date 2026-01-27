Новости общества

Татарстанские компании заключили экспортные контракты на Gulfood-2026

18:07, 27.01.2026

На выставке министр сельского хозяйства Марат Зяббаров принял участие в подписании соглашений с зарубежными партнерами

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские компании заключили ряд экспортных контрактов на международной выставке Gulfood-2026. На стенде республики участие в церемониях подписания соглашений принял министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, сообщили в телеграм-канале Минсельхоза Татарстана.

Контракты открывают новые рынки и возможности для продукции Татарстана. Соглашения подписаны между следующими компаниями:

  • ТД «Эмиз» и Mada Saudi Trading and Development Company;
  • «ВАМИН-Татарстан» и Au Viet Food Import-Export and Manufacture;
  • «Эксито» и Shandong Shengsi Ruji International Trade Co;
  • «Заготовитель» и Aya Beauty;
  • «ВТК Акульчев» и FARJ AL BUHAIRAH GENERAL TRADING LLC.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия сохранила первенство в экспорте пшеницы — 41 млн тонн проданного зерна.

Ариана Ранцева

