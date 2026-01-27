Даниил Ченцов стал «Студентом года Республики Татарстан — 2025»

Главный приз республиканской премии дает возможность учебы в любом вузе мира по программе «Алгарыш»

Сегодня в Татарстане прошла Республиканская премия для обучающихся по образовательным программам высшего образования.

«Студентом года Республики Татарстан — 2025» стал Даниил Ченцов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Рустам Минниханов.

С 2011 года по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова учрежден главный приз в номинации «Гран-при «Студент года Республики Татарстан». Победитель получает возможность обучаться в любом вузе мира по программе «Алгарыш».

Ранее «Реальное время» писало, что 200 талантливых школьников Татарстана получат по 69 тысяч рублей.

Ариана Ранцева