Даниил Ченцов стал «Студентом года Республики Татарстан — 2025»
Главный приз республиканской премии дает возможность учебы в любом вузе мира по программе «Алгарыш»
Сегодня в Татарстане прошла Республиканская премия для обучающихся по образовательным программам высшего образования.
«Студентом года Республики Татарстан — 2025» стал Даниил Ченцов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Рустам Минниханов.
С 2011 года по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова учрежден главный приз в номинации «Гран-при «Студент года Республики Татарстан». Победитель получает возможность обучаться в любом вузе мира по программе «Алгарыш».
Ранее «Реальное время» писало, что 200 талантливых школьников Татарстана получат по 69 тысяч рублей.
