В США задержали двух россиянок, которые проникли на военную базу

В настоящее время женщины находятся в местном депортационном центре, где ожидают оформления процедуры отправки на родину

По информации посольства России в США, две гражданки России были задержаны американскими властями после несанкционированного проникновения на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, расположенной в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.

Иммиграционно-таможенная служба США подтвердила передачу задержанных россиянок. В настоящее время женщины находятся в местном депортационном центре, где ожидают оформления процедуры репатриации на родину.

Консульский отдел посольства поддерживает постоянный контакт с иммиграционными властями США для выяснения обстоятельств произошедшего и обеспечения соблюдения законных прав задержанных гражданок России. Официального ответа от Госдепартамента США на направленную ноту пока не поступало.

Напомним, в июле 2025 года россиянка, незаконно проникшая на рейс Нью-Йорк — Париж, предстала перед судом в Бруклине.

Наталья Жирнова