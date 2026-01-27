В Госдуме предложили перерасчет ЖКУ за плохую уборку снега

Инициатива предполагает внесудебный перерасчет платежей при подтвержденном невыполнении работ управляющими компаниями

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой о возврате гражданам части средств за жилищно-коммунальные услуги при ненадлежащей уборке снега. Соответствующее обращение направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишет РИА «Новости».

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин. В письме предлагается рассмотреть возможность упрощенного перерасчета платы за ЖКУ во внесудебном порядке — на основании обращения жителей с подтверждающими документами — либо по решению суда.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В обращении указано, что перерасчет может применяться в случаях, когда зафиксирован факт невыполнения работ по уборке снега и их последующее выполнение силами самих жителей. По мнению депутатов, такая мера создаст правовые основания для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.

Парламентарии также предлагают закрепить в законодательстве право жителей на снижение размера коммунальных платежей при доказанном неисполнении управляющими компаниями обязанностей по уборке снега. По их мнению, это усилит мотивацию управляющих компаний выполнять работы своевременно и качественно.

Ранее «Реальное время» писало, что «Новые люди» предложили обязать банки применять ИИ для разблокировки счетов.



Ариана Ранцева