В Казани за прошедшие сутки на снегоплавильные пункты вывезли 6,8 тыс. тонн снега

Всего за январь выпало 97% от месячной нормы осадков

Фото: Динар Фатыхов

С улиц Казани за прошедшие сутки на снегоплавильные пункты вывезли 6,8 тыс. тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

За сутки 27 января в Казани выпало 3,1 мм осадков, а всего за месяц — 44,5 мм. Это составляет 97% от месячной нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для обеспечения безопасности дорожного движения израсходовали 1,4 тыс. тонн противогололедных материалов: 522 тонны реагента и 975 тонн песко-соляной смеси, — подчеркнули в мэрии.

В уборке улиц и тротуаров вчера участвовали 580 единиц спецтехники и 625 дорожных рабочих. Сегодня, 28 января, работы продолжатся, в них задействуют 408 единиц снегоуборочной техники и 572 дорожных рабочих.

Заявки относительно уборки принимаются направить в телеграм-бот @kznhelpbot или по телефону: +7(843)222-72-22.

Напомним, недавно в Госдуме предложили установить перерасчет ЖКУ за плохую уборку снега. По мнению депутатов, такая мера создаст правовые основания для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.

Галия Гарифуллина