Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

Будет небольшой и умеренный снег, местами метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Днем температура составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица, местами образование снежных заносов.

Галия Гарифуллина