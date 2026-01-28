Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
Будет небольшой и умеренный снег, местами метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Днем температура составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица, местами образование снежных заносов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».