Бывший инспектор ГИБДД из Татарстана получил «условку» за взятки

За ним числится несколько эпизодов получения незаконного вознаграждения

Фото: Максим Платонов

Бывший руководитель регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Елабужского района признан виновным в получении взяток. Следствие установило несколько эпизодов получения незаконного вознаграждения, сообщает СУ СК России по РТ.

Расследование по делу главы отделения завершилось в июле. В апреле 2024 года он получил взятку в виде кондиционера от директора автошколы. Взятка была дана за содействие в оформлении документов и назначении дат экзаменов для учащихся.

Осенью того же года сотрудник ГИБДД принял незаконное вознаграждение от механика транспортной компании. В качестве взятки выступила заправка автомобилей, а взамен полицейский обеспечил ускоренный осмотр транспортных средств. Уже зимой 2024 года после ДТП он подделал документы для получения завышенной страховой выплаты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суд вынес приговор, назначив бывшему полицейскому наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно и штрафа.

Ранее главу ПИЗО Заинска Раиса Шайхиева отправили под домашний арест. Ранее его задержали после получения незаконного вознаграждения в сумме 235 тысяч рублей.

Наталья Жирнова