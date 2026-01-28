В Татарстане спустя почти 1,5 часа отменили режим «Беспилотной опасности»
Его ввели в 8:37 по мск и отменили в 9:52
В Татарстане спустя почти 1,5 часа отменили режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщили в приложении МЧС.
Режим ввели в 8:37 по мск и отменили в 9:52. Это первый случай за последние несколько дней в республике. Ранее режим вводили 25 января, и он действовал менее часа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».