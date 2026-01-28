Новости общества

В Татарстане спустя почти 1,5 часа отменили режим «Беспилотной опасности»

09:54, 28.01.2026

Его ввели в 8:37 по мск и отменили в 9:52

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане спустя почти 1,5 часа отменили режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщили в приложении МЧС.

Режим ввели в 8:37 по мск и отменили в 9:52. Это первый случай за последние несколько дней в республике. Ранее режим вводили 25 января, и он действовал менее часа.

Наталья Жирнова

