Стрелки «Часов Судного дня» приблизились к рекордной отметке

Ученые перевели стрелки на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи», до 85 секунд от опасного предела

Фото: Максим Платонов

Ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи». Об этом сообщила генеральный директор журнала Bulletin of the Atomic Scientists Александра Белл на видеоконференции, пишет ТАСС.

По словам Белл, решение связано с тем, что в 2025 году человечество «не добилось существенного прогресса в снижении экзистенциальных рисков».

Теперь стрелки «Часов Судного дня» показывают 85 секунд до полуночи — это самое близкое значение за всю историю наблюдений.

Ариана Ранцева