Новости общества

03:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стрелки «Часов Судного дня» приблизились к рекордной отметке

19:11, 27.01.2026

Ученые перевели стрелки на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи», до 85 секунд от опасного предела

Стрелки «Часов Судного дня» приблизились к рекордной отметке
Фото: Максим Платонов

Ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи». Об этом сообщила генеральный директор журнала Bulletin of the Atomic Scientists Александра Белл на видеоконференции, пишет ТАСС.

По словам Белл, решение связано с тем, что в 2025 году человечество «не добилось существенного прогресса в снижении экзистенциальных рисков».

Теперь стрелки «Часов Судного дня» показывают 85 секунд до полуночи — это самое близкое значение за всю историю наблюдений.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также