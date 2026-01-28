Президент Сирии прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Сначала запланированы российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака, после чего состоится отдельная беседа между главами государств
Президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Кадры встречи гостя были показаны телеканалом «Россия 24», сообщает «Интерфакс».
Центральным событием визита станут переговоры сирийского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Кремле.
Программа встречи включает несколько форматов общения. Сначала запланированы российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака, после чего состоится отдельная беседа между главами государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил активное развитие российско-сирийских отношений. Он напомнил, что после смены руководства Сирии уже состоялось заседание смешанной межправительственной комиссии по итогам предыдущего визита аш-Шараа в Москву.
