Президент Сирии прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Сначала запланированы российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака, после чего состоится отдельная беседа между главами государств

Президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Кадры встречи гостя были показаны телеканалом «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

Центральным событием визита станут переговоры сирийского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Кремле.

Программа встречи включает несколько форматов общения. Сначала запланированы российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака, после чего состоится отдельная беседа между главами государств.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил активное развитие российско-сирийских отношений. Он напомнил, что после смены руководства Сирии уже состоялось заседание смешанной межправительственной комиссии по итогам предыдущего визита аш-Шараа в Москву.



Наталья Жирнова