Пригородными туристическими поездами Татарстана воспользовались почти 30 тыс. человек
Маршрут в Свияжск оказался самым популярным: более 160 рейсов и почти 5 тыс. путешественников
В 2025 году туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, воспользовались почти 30 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.
Наиболее популярным маршрутом в Татарстане стало путешествие в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск». По информации за прошлый год, в этом направлении выполнено более 160 рейсов, перевезено почти 5 тысяч пассажиров.
Ранее «Реальное время» писало, что ГЖД перешла на усиленный режим работы в период снегопадов.
