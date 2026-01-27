Пригородными туристическими поездами Татарстана воспользовались почти 30 тыс. человек

Маршрут в Свияжск оказался самым популярным: более 160 рейсов и почти 5 тыс. путешественников

Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В 2025 году туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, воспользовались почти 30 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Наиболее популярным маршрутом в Татарстане стало путешествие в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск». По информации за прошлый год, в этом направлении выполнено более 160 рейсов, перевезено почти 5 тысяч пассажиров.

Ариана Ранцева