Трамп заявил о расширении полномочий «Совета мира»

«Совет мира», созданный для сектора Газа, может действовать и в других регионах при необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что зона ответственности «Совета мира», созданного для мирного урегулирования в секторе Газа, может распространиться на другие территории. Об этом он сообщил в интервью радиостанции WABC, пишет ТАСС.

«Совет мира» учрежден в рамках договоренности между Израилем и движением ХАМАС для управления сектором Газа и предотвращения конфликтов. По словам Трампа, организация будет действовать также в других регионах при необходимости.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что к «Совету» присоединились и другие государства.

Ранее «Реальное время» писало, что Дональд Трамп стал председателем «Совета мира».



Ариана Ранцева