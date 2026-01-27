Трамп заявил о расширении полномочий «Совета мира»
«Совет мира», созданный для сектора Газа, может действовать и в других регионах при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что зона ответственности «Совета мира», созданного для мирного урегулирования в секторе Газа, может распространиться на другие территории. Об этом он сообщил в интервью радиостанции WABC, пишет ТАСС.
«Совет мира» учрежден в рамках договоренности между Израилем и движением ХАМАС для управления сектором Газа и предотвращения конфликтов. По словам Трампа, организация будет действовать также в других регионах при необходимости.
22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что к «Совету» присоединились и другие государства.
Ранее «Реальное время» писало, что Дональд Трамп стал председателем «Совета мира».
