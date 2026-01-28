Госавтоинспекция РТ предупредила о закрытии трасс из-за наступающей метели

Ожидаются порывы ветра до 18 м/с

Фото: Михаил Захаров

По данным метеорологов, в Татарстане сегодня ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

В связи с непогодой Госавтоинспекция Татарстана рекомендует жителям региона воздержаться от поездок на личном транспорте без острой необходимости. Особенно не рекомендуется выезжать за пределы населенных пунктов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения рассматривается возможность временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог. На данный момент движение транспорта приостановлено на участке Алексеевское — Альметьевск.



Наталья Жирнова