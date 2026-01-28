Появились эскизы фудкорта, который появится в казанском ЦУМе после реновации

Появились эскизы фудкорта, который появится в казанском ЦУМе после реновации. Их представила в своем телеграм-канале главный архитектор и замгендиректора «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева, которая занимается разработкой обновления пространства.

— Здесь будут зоны с характерными для татарских деревень воротами и домиком, где будут применены аутентичные элементы резьбы по дереву, — написала Валеева у себя в посте. По ее словам за основу взят архитектурный облик настоящего деревянного дома из Буинского района.

В зоне кухни появятся декоративные композиции из чак-чака. Рядом с обеденными зонами расположатся витрины с национальными ювелирными украшениями. Декоративное оформление включает множество элементов: ботанические барельефы, орнаменты из гипсовых беккенов и эчпочмаков.

— Но каким бы символичным, разнообразным и эстетичным не был интерьер в этой зоне, все равно самым главным здесь будет национальная и самая вкусная в мире еда! — заключила Валеева.

Ранее архитектор Валеева показала общие эскизы казанского ЦУМа.

Наталья Жирнова