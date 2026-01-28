Резеда Губаева стала заведующей литературной частью Тинчуринского театра

Должность была вакантна с сентября 2025 года

Резеда Губаева. Фото: Динар Фатыхов

Резеда Губаева начала работу в Тинчуринском театре на должности заведующего литературной частью. Об этом главный режиссер театра Айдар Заббаров рассказал на завтраке с журналистами.

Губаева родом из деревни Арбор Балтасинского района Татарстана, выпускница факультета татарской филологии КФУ, лауреат фестиваля «Алтын каләм — Золотое перо», победитель конкурса «Шигъри сабантуй» («Поэтический сабантуй»), дважды лауреат премии им. Сажиды Сулеймановой. Поэт, автор многочисленных сценариев к торжественным мероприятиям, в последнее время Губаева активно работает как драматург, в частности, сотрудничая с Айдаром Заббаровым (спектакли «Возвращение Тукая», «Альфия. Путь в вечность», «Вслед за мечтой», «Галия»).

До сентября 2025 года пост завлита занимала журналистка Гульназ Бадретдин. Сейчас Тинчуринский готовит две премьеры: «Отелло» в постановке петербуржца Александра Крымова и «Казан егетләре» («Казанские парни»), популярную в 90-е комедию Мансура Гилязова готовит сам Заббаров.

Радиф Кашапов