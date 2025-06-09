Авиакомпаниям запретят самостоятельно устанавливать нормы для ручной клади

Фото: Максим Платонов

Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, который запрещает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать правила по весу и размерам ручной клади для пассажиров. Документ появился в думской электронной базе. Об этом сообщает ТАСС.

Это решение стало актуальным после того, как Щербинский суд Москвы признал нормы по ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными и обязал компанию их пересмотреть.

В законопроекте уточняется, что перевозчики не должны устанавливать свои правила по весу и габаритам ручной клади, включая предметы, которые можно провозить без дополнительной платы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сенатор добавил, что реализация закона не потребует дополнительных бюджетных средств и не повысит стоимость авиаперевозок, а поможет предотвратить злоупотребления со стороны авиакомпаний.

Ранее Совфед России также выступал за запрет устанавливать нормы багажа.



Анастасия Фартыгина