«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Это произошло после решения суда о признании незаконными нормы ручного багажа, установленные авиакомпанией

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Авиакомпания «Победа» объявила об изменении правил провоза ручной клади. Теперь пассажиры могут брать на борт сумки без ограничения веса, при этом габариты одного места ручной клади увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см. Об этом стало известно из официального сообщения авиакомпании.

Такие изменения вступили в силу после того, как Щербинский суд Москвы признал нормы по ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными и обязал компанию их пересмотреть.

В список разрешенных к провозу предметов добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Также увеличен размер пакета для товаров из Duty Free — до 24×32×10 см.

При этом для контроля габаритов основной ручной клади, рюкзака или дамской сумки будет все также использоваться калибратор размером 36×30×27 см.

— Это позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов — 95%, а на многих направлениях — 100%, — пояснил гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук.

Он также отметил, что изменения направлены на удобство пассажиров при сохранении модели лоукостера. По его словам, такие габариты ручной клади превышают аналогичные показатели зарубежных лоукостеров и позволяют эффективно использовать багажные полки самолетов.

Ранее турецкий лоукостер AJet запретил использование пауэрбанков во время полета.

Наталья Жирнова