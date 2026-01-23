Инфляция в Татарстане в 2025 году оказалась выше, чем в целом по России и ПФО

В декабре сильнее всего выросли цены на продукты питания

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в 2025 году инфляция составила 6,64%. Это выше, чем в целом по России (5,59%) и в ПФО (6,39%). При этом в декабре 2025-го цены выросли на 0,44% к ноябрю, сообщила пресс-служба Центробанка.

— В декабре сильнее всего выросли цены на продукты питания, менее заметно повысилась стоимость услуг, а непродовольственные товары подорожали умеренно. В целом за год рост цен на продовольствие и услуги был выше инфляции, а на непродовольственные товары — значительно ниже, — говорится в сообщении.

В целом по России инфляция замедляется. По данным ЦБ, рост цен в последнем месяце года был низким и в пересчете на год составил 2,6%. Для поддержания низкого уровня инфляции регулятор продолжит держать высокую ключевую ставку.

— По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4—5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Росстат расширил потребительскую корзину для расчета инфляции на 2026 год.

Никита Егоров